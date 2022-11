Eseguito impianto di protesi d'anca in day surgery a Brescia

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Sottoporsi a un intervento per il posizionamento di una protesi d'anca o ginocchio la mattina e lasciare l'ospedale la sera, senza quindi la necessità di passare la notte in reparto. È stata impiantata all'Istituto Clinico Città di Brescia, la prima protesi d'anca in regime di day surgery. A eseguire l'intervento, tra i primi in Italia con queste modalità, è stato Tommaso Vetrugno, responsabile dell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia - Sezione X dell'Istituto Clinico Città di Brescia, del Gruppo San Donato.

La paziente, una donna vicentina di 60 anni, affetta da una coxartrosi degenerativa, è stata sottoposta al programmato intervento chirurgico alle 9 e ha lasciato l'ospedale per tornare al proprio domicilio alle 19 dello stesso giorno, dopo aver iniziato gli esercizi riabilitativi, aver deambulato con buona autonomia, salito e sceso le scale con l'ausilio delle stampelle. (ANSA).