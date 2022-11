Cinema: il 25 novembre anteprima nazionale di "Tenebra"

(ANSA) - PAVIA, 22 NOV - E' stato girato interamente a Pavia, tra gli uffici della Polizia Locale e della Questura, la sede dell'associazione Canottieri Ticino e altri luoghi. E sempre a Pavia, alla sala Movie Planet di San Martino Siccomario (Pavia) a pochi chilometri dal capoluogo, è in programma venerdì 25 novembre, alle 20.50, l'anteprima nazionale di "Tenebra. 'Questa è la mia vendetta', film del regista Giuseppe Di Giorgio ispirato al romanzo "Tenebra" di David Pratelli. "Non a caso è stata scelta la data del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne - ha sottolineato Di Giorgio nella presentazione svoltasi oggi in Comune a Pavia -. E' un film con il quale vogliamo lanciare un messaggio inequivocabile: le donne vanno sempre amate e rispettate, non possono essere ridotte a oggetto, né subire violenze di ogni genere". Dopo la proiezione di Pavia, "Tenebra. 'Questa è la mia vendetta' " approderà nelle sale cinematografiche di tutta Italia dove verrà proposto sino alla prossima primavera, prima di finire anche in televisione e sul web.

In occasione della presentazione odierna a Palazzo Mezzabarba, l'assessore Pietro Trivi ha anche annunciato che presto la sede della Polizia Locale di Pavia verrà dotata di una "stanza rosa" dove le donne potranno denunciare eventuali casi di minacce o violenze ai loro danni. (ANSA).