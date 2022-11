Bus linea contro camion nel milanese,10 feriti

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - E' di dieci persone ferite ma nessuna in maniera grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata nel Milanese, dove un bus di linea ha tamponato un camion. E' accaduto poco prima delle 12 sulla strada Paullese all'incrocio con via Gela, nel comune di S.Donato Milanese, dove un bus di Autoguidovie è finito contro l'altro mezzo.

Il 118 ha visitato una quindicina di persone e ne ha medicate dieci, tutte per abrasioni o contusioni, e un paio per aver battuto la testa, mentre il conducente del bus è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato con sospette fratture alle gambe, ma cosciente e non in pericolo di vita.

L'uomo, un 24enne, di corporatura molto grossa, è stato estratto a fatica e trasportato all'ospedale S.Gerardo di Monza. Il 118 ha valutato 14 persone, delle venti che si trovavano sul mezzo pubblico, e ne ha ospedalizzate dieci.o il conducente del camion. (ANSA).