Alimentare: Ismea, Lombardia (2,2 mld) terza regione per valore

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - La Lombardia si attesta al terzo posto tra le regioni italiane per l'impatto economico delle Dop-Igp alimentari nel 2021. Il dato emerge dal dati del XX Rapporto Ismea-Qualivita, in cui il valore economico della produzione regionale, cibo e vino, ammonta a 2,2 miliardi. Meglio delle Lombardia fanno solo il Veneto, 4,8 miliardi di euro, e l'Emilia-Romagna con 3,6 miliardi. Con Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono sette le regioni che superano un miliardo di euro di valore generato dalle Ig nel 2021.

Se si tiene conto solo del settore cibo, invece la Lombardia ai attesta al secondo posto con un valore di 1.758 miliardi (+7,6% sul 2020). sul vino invece la Lombardia si trova nona tra le regioni italiane per un valore di 422 milioni (+5,5%) Tra le province, una sola lombarda è tra le prime dieci in Italia per valore di cibo e vino: Brescia, sesta, con 725 milioni (+7,9%). Treviso guida con 2,2 miliardi. Mentre nel solo comparto cibo sono ben quattro le province lombarde presenti tra le prime dieci: Mantova, quarta (489 milioni +11,7%), Brescia, quinta (459 milioni +4,8%), Sondrio, nona (260 milioni +12,4%) e Cremona al decimo posto (250 milioni +5,1%) (ANSA).