Viviana Varese e Nepresso insieme contro violenza sulle donne

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Un dolce a sostegno delle donne che hanno subito violenza con l'obiettivo di sensibilizzare tutti su questo tema. Con questo obiettivo Nespresso unisce le forze con la chef stellata Viviana Varese al fianco di Cadmi - Casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano, il primo centro antiviolenza aperto in Italia che da 36 anni aiuta chi ha vissuto la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o lo stalking.

Nasce così '25 Novembre' un dolce dedicato alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, un financier gianduia e caffè Nespresso con glassa rossa al lampone. Il dolce sarà in vendita nelle due pasticcerie "Io Sono VIVA" di Chef Varese, in via Kramer e al Mercato Comunale Isola a Milano, dal 20 al 30 novembre e il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto a sostegno di Cadmi e raddoppiato nel suo valore da Nespresso. Un connubio quello tra Nespresso e Chef Varese che inizia dal ristorante Viva, fino alla pasticceria di Via Kramer "Io Sono VIVA" aperta a marzo scorso e dove lo staff Varese è tutto al femminile, creato in collaborazione con Cadmi.

Qui, infatti, viene già donato a Cadmi 1 euro per ogni chilo di gelato venduto e 1 euro per ogni 10 caffè Nespresso bevuti in pasticceria, ricavato che viene raddoppiato da Nespresso e poi donato.

" 'Io Sono VIVA' rappresenta per me la rinascita e l'inclusione sociale", afferma la chef stellata Viviana Varese, che ormai da tempo aiuta le donne in difficoltà ad acquistare nuovamente dignità̀ e indipendenza economica attraverso il lavoro. "C'è tanto orgoglio in Nespresso per questa collaborazione con chef Varese perché ci permette di continuare a dare un aiuto concreto a Cadmi, un'associazione storica che con il suo operato supporta donne in difficoltà", dichiara Simona Liguoro, Direttrice HR di Nespresso Italiana. (ANSA).