Lorella Cuccarini, torno cattiva per Rapunzel

"E' proprio bello per me tornare in teatro. L'ho scoperto nel '97 con Grease e da allora, pur con qualche pausa per la tv, non mi sono mai fermata. Ora, dopo tre anni di stop per la pandemia, avevo proprio voglia di riabbracciare un pubblico 'vero'. Si, dietro lo schermo della tv so che ce n'è tanto. Ma la magia del palcoscenico è proprio vedere gli occhi degli spettatori, sentire gli applausi, le risate. Un'emozione impagabile". A raccontarlo è Lorella Cuccarini, regina dei varietà, maestra all'accademia di Amici e anche padrona di casa del Lorella Cuccarini Channel su Youtube, che 8 anni dopo torna cattiva, cattivissima (o quasi), nei panni di Madre Gothel per Rapunzel Il musical, lo spettacolo scritto e diretto da Maurizio Colombi per Viola Produzioni, in scena al Brancaccio di Roma per tutte le feste, dal 2 dicembre all'8 gennaio, e al Nazionale di Milano dal 13 al 29 gennaio. "Uno spettacolo per tutta la famiglia, ma anche molto comico per tutte le età", racconta il regista che, rispetto alla favola dei Fratelli Grimm, ha inventato un nuovo happy end (anche per Gothel) e anche nuovi esilaranti personaggi rispetto alla versione di otto anni fa, da "Piera la locandiera" con lo sputo che rimbalza al "cane da guardia che ricorda lo Zanni di Dario Fo e della commedia dell'arte". Con 19 brani originali di Davide Magnabosco, Alex Procacci e Paolo Barillari, le coreografie di Rita Pivano e la romantica scena delle lanterne che volano sul pubblico, nel cast ecco poi anche Silvia Scartozzoni nei panni di Rapunzel e Renato Crudo in quelli di Phil. "Nel futuro? Già da un po' stiamo pensando a uno spettacolo nuovo, 'mio' - dice la Cuccarini - Una sorta di one woman show, anche se non sarei sola, liberamente ispirato al mio libro Ogni giorno il sole" (ed Piemme).