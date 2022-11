Lombardia: produzione industriale,+0,4% nel trimestre

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Cresce ancora la produzione industriale in Lombardia, anche se il terzo trimestre 2022 segna solo uno 0,4% rispetto al secondo semestre dell'anno.Lo stima Unioncamere secondo cui la variazione tendenziale sullo stesso trimestre dell'anno scorso è pari al +4,8%. Per quel che riguarda, invece, le aziende artigiane manifatturiere, esse segnano una crescita della produzione dello 0,6% congiunturale e 4,9% su base tendenziale annua.

Nel dettaglio, la produzione industriale tendenziale è in crescita in tutti i settori con l'eccezione dei mezzi di trasporto (-2,6%) e della siderurgia (-4,8%). Secondo Unioncamere Lombardia, dunque, lo scenario più probabile per il prossimo trimestre è di una moderata contrazione congiunturale dei livelli produttivi che porterebbe a una crescita media annua per il 2022 del +6,3%, ma a un tasso di crescita acquisito per il 2023 negativo pari al -0,3%.

L'occupazione dell'industria dà saldo positivo (+0,3%).

Rimane stabile ai minimi la quota di imprese che ha fatto ricorso alla Cig: la quota di aziende che dichiara di aver utilizzato ore di cassa integrazione si attesta al 6,9% e le ore di Cig utilizzate si fermano all'1,1%. Ciò non vale per l'artigianato che, a fronte di un utilizzo della Cig ai minimi, registra un saldo occupazionale di poco sotto lo zero (-0,2%).

