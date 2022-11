Giorgio Armani, le mie azioni tutte 'Per amore'

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - "Ho scelto un titolo insieme morbido e provocatorio, che sorprendentemente mi rispecchia.

Sono pragmatico e razionale, ma le mie azioni vengono tutte dal cuore". Così Giorgio Armani presenta 'Per amore', "i pensieri sparsi" riuniti nel libro che esce domani in libreria per Rizzoli. 'Per Amore' nasce dal volume illustrato pubblicato nel 2015 in occasione dei quarant'anni del marchio e ne estende i contenuti. Dove la narrazione era principalmente per immagini, adesso è per parole, ma identico è il pensiero. Partendo dai testi di allora, Giorgio Armani racconta gli eventi che riguardano la sua famiglia, e poi si sofferma, una per una, sulle parole d'ordine che ritornano costantemente nel suo modo di essere e di pensare, di vivere e di lavorare, convinto che possano essere utili non solo a chi vuol fare moda. In 'Per amore' l' autore rivela il lato pubblico come quello più intimo, perché per Giorgio Armani vita e lavoro sono sempre stati una sola cosa, come testimonia il volume, accompagnato da una selezione di fotografie anche private e personali. Il volume raccoglie dichiarazioni rilasciate negli anni in cui lo stilista parla di sé, della giovinezza, delle persone a lui vicine, della sua carriera. E non mancano gli eventi più recenti e ciò che lo affascina nel mondo di oggi cui, dopo la pandemia, si sente ancora più vicino, come dimostra questo documento, profondamente personale, nel quale la moda è lo sfondo. (ANSA).