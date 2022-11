Bolognini: 'Moratti? Per 2 anni in giunta votato tutto all'unanimità'

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - "Per circa due anni la giunta ha sempre votato all'unanimità tutte le delibere credendo in quello che votava e portando avanti una serie di interventi che hanno permesso alla Lombardia di uscire dal Covid ed essere oggi la prima Regione d'Italia. Mi sorprende che una persona, dopo aver votato per un anno e 8 mesi ogni delibera, cambi repentinamente così idea". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, a margine della rassegna 'Italia - Direzione Nord' arrivata alla diciassettesima edizione e organizzata al Palazzo delle Stelline di Milano, commentando la candidatura con il Terzo polo di Letizia Moratti, ex vicepresidente di Regione Lombardia.

"Noi andiamo avanti e siamo contenti perché la Lombardia vive dei trend immobiliari, demografici e commerciali straordinari - ha concluso Bolognini - se Letizia Moratti non si sente parte di questo percorso di crescita deve farsi un esame di coscienza". (ANSA).