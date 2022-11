Autonomia: La Russa, serve una istituzione di contrappeso

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - L'autonomia "ci trova pienamente d'accordo" ma "bisogna contemperarla per esempio con un'istituzione che faccia da contrappeso". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine dell'inaugurazione della Fondazione Ospedale Niguarda a Milano.

"Credo - ha aggiunto - che trovi d'accordo tutti gli italiani se non costituisce un motivo di debolezza per l'unità nazionale".

(ANSA).