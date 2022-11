Al Pac di Milano 17 artisti raccontano il Giappone contemporaneo

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Diciassette artisti raccontano resistenza e resilienza nel Giappone contemporaneo. Dal 22 novembre al 12 febbraio 2023 gli spazi del Pac, Padiglione d'arte Contemporanea di Milano, ospitano la mostra collettiva 'Japan. Body_Perform_live' che spaiza dalla pittura, al disegno, dalla scultura alla fotografia, dal video ai tessuti, fino a installazioni site specific che raccontano diverse forme di espressione d'arte contemporanea realizzate da 17 artisti giapponesi dopo il 2000.

Promossa dal Comune di Milano - Cultura e prodotta dal Pac insieme a Silvana Editoriale, la mostra è curata da Shihoko Iida e Diego Sileo e realizzata grazie a Tod's, sponsor dell'attività annuale del museo, con il supporto di Vulcano. "I diciassette artisti in mostra affrontano i temi al centro del discorso contemporaneo, che mette in discussione il corpo, le relazioni, il genere e l'identità, confermando il ruolo del Pac come luogo di incontro del dialogo tra artista e pubblico al di là di qualunque confine, fisico e culturale", ha dichiarato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

La mostra mette in luce la situazione politico-sociale del Giappone di oggi attraverso i lavori di diciassette artisti: nove donne, sette uomini e un collettivo - alcuni per la prima volta a Milano - nati tra il 1924 e il 1987. In particolare, il parterre che si affaccia sul parco accoglie le installazioni site-specific di due artisti: Kishio Suga, uno degli artisti "Mono-ha", e Yuko Mohri, artista di fama internazionale degli anni 2000. La balconata al primo piano ospita una lunga installazione di carta, dal titolo "here (qui), you (tu), hear (senti)", di Ami Yamasaki, "artista della voce" che terrà una performance vocale in occasione dell'inaugurazione. La Project Room presenta invece il lavoro di Igort, fumettista di fama internazionale, ma anche illustratore, sceneggiatore, musicista e regista. Realizzata in collaborazione con L'Altro Giappone e GiapponeTVB, la Project Room dal titolo "Il Muschio e la Carne.

Anatomia dei sensi nel Giappone di Igort" guiderà il pubblico nell'universo culturale nipponico attraverso le opere illustrate dell'artista. (ANSA).