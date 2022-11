Rissa fra stranieri nel Milanese, feriti due cugini ventenni

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Due cugini egiziani sono rimasti feriti, non in maniera grave, in una rissa fra stranieri avvenuta per strada per cause non ancora accertate, la scorsa notte alle 4.30, a Vermezzo con Zelo nel Milanese in via Verdi nei pressi di una discoteca.

Il più giovane, 27 anni, ha riportato una ferita da taglio al fianco che non si sa se sia dovuta a un coccio di bottiglia o a un coltello: è stato trasportato in codice giallo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione, all'ospedale Humanitas di Rozzano. Il più grande, 29 anni, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 5 giorni per una contusione a una mano all'ospedale di Magenta. Sull'episiodo indagano i carabinieri che sono giunti rapidamente sul posto. (ANSA).