Ragazza si sveglia in disco con forti dolori, ipotesi stupro

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - I carabinieri stanno attendendo il referto della Clinica Mangiagalli per dare un contorno più preciso a quanto è stato vissuto da una giovane ragazza, di origine africana, che si è risvegliata, nella notte fra venerdì e sabato, in una discoteca di Milano con forti dolori addominali dopo aver bevuto un cocktail che le era stato offerto da uno sconosciuto. L'episodio si è verificato al 'Pura Vida' di via Boncompagni: potrebbe trattarsi di una violenza sessuale.

I militari stanno svolgendo tutti controlli e le indagini del caso per ricostruire l'accaduto. La ragazza, 19 anni, in stato confusionale, era con delle amiche. Poi il buio e il risveglio su un divanetto. E' stata portata alla clinica Mangiagalli per accertamenti. (ANSA).