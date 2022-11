Precipita ultraleggero in Brianza, ferito un 80 enne

(ANSA) - BIASSONO (MONZA), 20 NOV - Un uomo di 80 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato con il suo ultraleggero, questa mattina in via Locatelli a Biassono (Monza). Soccorso, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, unitamente all' elisoccorso. Sulle dinamiche dello schianto le indagini sono in corso, l'ipotesi è che a causare l'incidente sia stato un errore in manovra di atterraggio.