Lombardia: Majorino, saremo la sorpresa delle elezioni

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Siamo molto fiduciosi sul fatto che saremo la vera sorpresa della campagna elettorale e credo che molto presto avremo alle spalle le polemiche che ci sono state in questi giorni". Lo ha detto il neocandidato del centrosinistra per le regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine di un evento di Bookcity al Centro diurno Punto Ronda di Milano. "Anzi - ha spiegato- siamo già in campo organizzando una campagna elettorale che sarà sul merito, sui problemi che riguardano il futuro della Lombardia. La destra ha governato per 28 anni e credo sia giunta l'ora di cambiare aria". Peraltro, "il centrosinistra governa centinaia di città in questa regione".

A Letizia Moratti "se è per mandare a casa Fontana io dico: sostienimi. Ma con molto rispetto" ha detto Majorino. "Il mio ragionamento - ha spiegato - è molto semplice: Letizia Moratti è una persona di centrodestra, era nella destra a discutere di una sua candidatura fino a poche settimane fa, ha smesso di essere di destra quando gli hanno detto di no. Adesso dice che è tra destra e sinistra, non ho ben capito". (ANSA).