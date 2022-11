Cade sui monti del lago di Como, morto 33enne

(ANSA) - COMO, 20 NOV - Un escursionista di 33 anni di Lecco è stato trovato morto questa mattina sui monti sopra Livo, nella zona dell'alto lago di Como, dopo che da ieri pomeriggio era scomparso senza dare notizie di sé.

L'uomo, appassionato di montagna, era arrivato a Livo ieri mattina per un'escursione sul pizzo Cavregasco, che raggiunge un'altezza di 2.535 metri. Nel pomeriggio i famigliari avevano lanciato l'allarme, non vedendolo tornare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui. Sono quindi scattati i soccorsi che hanno visto impegnati i carabinieri di Gravedona, i volontari del Soccorso alpino di Dongo, e l'elicottero dei vigili del fuoco.

Le ricerche erano state interrotte ieri sera alle 21.30.

Solo questa mattina il corpo dell'escursionista è stato avvistato in un dirupo, ormai privo di vita. L'ipotesi più probabile è che il 33enne sia scivolato mentre si trovava in vetta e sia quindi precipitato in una zona particolarmente ripida. (ANSA).