Rapina una donna a Como, bloccato da senzatetto e passanti

(ANSA) - COMO, 19 NOV - Un rapinatore che aveva appena aggredito un'anziana a Como, è stato inseguito e fermato da un gruppo di passanti, tra cui alcuni senzatetto che erano in coda per la cena davanti alla mensa del povero. In particolare due stranieri senza fissa dimora, un uruguaiano di 50 anni e un albanese di 39, sono stati i più attivi, tanto che il primo, dopo una colluttazione con il rapinatore, ha dovuto essere medicato in ospedale.

E' accaduto venerdì alle 18 a Como in via Porro, quartiere residenziale a due passi dal centro storico, dove un'anziana di 81 anni è stata aggredita appena salita in auto. Uno sconosciuto l'ha bloccata, spintonata dentro l'auto e quindi ha cercato di sfilarle gli anelli dalle dita. Non riuscitoci, le ha strappato la borsa con la forza, ed è scappato a piedi. L'anziana si è messa ad urlare e alla scena ha assistito una donna affacciata alla finestra, che si è messa a sua volta a gridare.

Le urla hanno allarmato un gruppo di senzatetto in coda alla mensa del povero di Casa Nazareth, lì vicina, che si sono messi subito all'inseguimento del fuggitivo, assieme ad alcuni residenti e a personale volontario della mensa. E' stato l'uruguaiano a raggiungere il rapinatore, un giovane di 24 anni originario del Pakistan con precedenti specifici, e a bloccarlo, dopo un violento corpo a corpo a botte e morsi. Fermato il rapinatore, è arrivata la polizia che lo ha arrestato in flagranza per rapina e lesioni. (ANSA).