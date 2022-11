Lombardia, Berlusconi: cittadini sceglieranno i nostri valori

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - "I lombardi, ne sono sicuro, sceglieranno la nostra efficienza, concretezza e serietà.

sceglieranno soprattutto il valore che sostiene tutti: la libertà". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Coordinamento regionale del partito in Lombardia, parlando delle prossime elezioni regionali. "Arriveremo certamente a portare in Lombardia delle persone di grande esperienza, nella vita e nel lavoro". Persone, ha spiegato, "che abbiano dimostrato, con i fatti, di saper realizzare i risultati prefissati". (ANSA).