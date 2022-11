Incidenti lavoro, cade in una scarpata in Canton Ticino: è grave

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Un operaio comasco di 53 anni è rimasto ferito in modo grave cadendo lungo una scarpata per una decina di metri in Canton Ticino (Svizzera). Lo rende noto la Polizia cantonale. L'uomo, a Vico Morcote, era impegnato in alcuni lavori di giardinaggio quando è caduto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo aver prestato le prime cure all'operaio, lo hanno trasportato in ospedale. (ANSA).