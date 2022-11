Botticelli e Lippi per la mostra di Natale del Comune Milano

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - La Madonna col bambino di Botticelli, quella di Filippo Lippi, l'Adorazione dei Magi di Beato Angelico e la scultura della Carità di Tino di Camaino che per duecento anni è stata all'ingresso del battistero del Duomo di Firenze sono i quattro capolavori che il Comune di Milano esporrà gratuitamente, come regalo di Natale, dal 2 dicembre al 15 gennaio a Palazzo Marino.

Per la prima volta l'iniziativa, che è arrivata alla quattordicesima edizione, coinvolge anche i municipi. Nella biblioteca rionale di ciascuno sarà infatti esposta dal 13 dicembre un'opera che proviene dalla Galleria di Arte Moderna o da istituti milanesi che hanno costruito le loro collezioni grazie a donazioni come il Pio Albergo Trivulzio, le stelline, la Fondazione Ca' Granda Politecnico o i Martinitt. "Abbiamo voluto portare l'arte - ha spiegato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - in tutta la città".

'La Carità e la Bellezza' è il titolo della mostra promossa dal Comune in collaborazione con il Comune e la città metropolitana di Firenze, il contributo di Intesa Sanpaolo e il sostegno di Rinascente. Tutti e quattro i capolavori arrivano infatti da Firenze. La Madonna col bambino, realizzata da Botticelli nell'ultima parte della sua vita, viene infatti dal Museo Stibbert, la Madonna col bambino di Lippi, eseguita negli anni Sessanta del Quattrocento prima che si trasferisse a Spoleto per affrescare l'abside del Duomo, è normalmente conservata a Palazzo Medici Riccardi. Il tabernacolo dell'Adorazione dei Magi di Beato Angelico (che a Milano arriverà il 20 dicembre perché ora esposta in una mostra a San Giovanni Valdarno) proviene dal museo di San Marco, mentre è consevata al museo Bardini la scultura della Carità, rappresentata come una donna che allatta due bimbi al seno.

I visitatori della mostra, curata da Domenico Piraina e Stefano Zuffi, entrando nella sala Alessi del Comune avranno l'impressione di trovarsi in una basilica a un gioco di luci e tessuti e a un allestimento ideato dagli architetti Franco Achilli e Luigi Ciuffreda completamente ecosostenibile. (ANSA).