A fuoco 20 tonnellate di fieno, salvato proprietario cascina

(ANSA) - BERGAMO, 19 NOV - Un vasto incendio ha distrutto la scorsa notte un fienile in provincia di Bergamo: è accaduto attorno alle 2 a Fontanella, dove il fuoco ha avvolto tre campate di un cascinale adibite allo stoccaggio di duecento quintali di fieno e attrezzi agricoli. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Crema (Cremona), Treviglio e Romano di Lombardia, che hanno tratto in salvo il proprietario, la cui abitazione è stata isolata dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. (ANSA).