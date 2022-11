Lombardia, Majorino candidato del c.sinistra: 'Possiamo vincere'

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - "Sono onorato ed emozionato": Pierfrancesco Majorino affida a un post sui social il primo commento dopo l'annuncio del centrosinistra di aver deciso di candidarlo a presidente della Lombardia. Una sfida che, è convinto, si può vincere.

"Da subito incontrerò le forze del centrosinistra - spiega - per costruire insieme, e secondo le modalità condivise, la proposta più forte possibile per cambiare pagina in Regione.

Possiamo battere la destra di Attilio Fontana e sono convinto che ce la metteremo tutta". (ANSA).