Fastweb si impegna per un futuro green, 1000 piante a Milano

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Fastweb prosegue nel suo impegno per un futuro più "green" di Milano, "con l'obiettivo di migliorare non solo la qualità dell'aria ma anche la qualità della vita degli abitanti". Sarà inaugurato sabato 19 novembre il nuovo intervento di forestazione e riqualificazione ambientale promosso dal gruppo di tlc con il supporto dei suoi dipendenti che porterà alla messa a dimora di 1.000 piante presso il Parco Porto di Mare di Rogoredo, riportato a nuova vita dopo l'intervento dell'associazione Italia Nostra-Centro Forestazione Urbana.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale per la riqualificazione di aree urbane ed extraurbane e la tutela dei boschi esistenti ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, al quale Fastweb ha aderito lo scorso anno impegnandosi nella messa a dimora di 9.000 alberi in tre anni nelle periferie di Milano, Roma e Bari. Alle piantumazioni già previste Fastweb quest'anno rilancia il proprio impegno con l'aggiunta di 6.000 alberi in sei nuove città, Catania, Torino, Genova, Pescara, Napoli e Cagliari.

