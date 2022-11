Automotive: anche Lombardia nell'alleanza tra Regioni d'Europa

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Per accompagnare la transizione del settore dell'Automotive, una filiera che solo in Lombardia conta oltre 1000 aziende, 50mila occupati e 20 miliardi di fatturato, le Regioni europee interessate fanno squadra in un'alleanza che vede come capofila proprio la Lombardia. L'accordo è stato firmato infatti a Lipsia, alla presenza dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, occasione in cui il Pirellone ha anche incassato i complimenti di Nicolas Schmit, Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali nella commissione di Ursula von der Leyen: sarà infatti la prima Regione ad adottare il Patto Regionale per le Competenze. La Lombardia si era già mossa nel tentativo di accompagnare il settore "evitando bruschi crolli" e lo scorso 29 marzo era stato definito un manifesto con i rappresentanti di categoria per la giusta e razionale transizione di questo settore, documento poi inviato al governo, alla Conferenza delle Regioni e presentato alla Commissione europea.

"In risposta all'annuncio della Commissione Europea allo stop commerciale dal 2035 di auto a benzina e diesel - ricorda Guidesi - i rappresentanti del governo Draghi e della Commissione Europea si sono così visti recapitare un testo con idee e proposte concrete". Il manifesto, tra le altre cose, richiama il ruolo che potrebbero avere i combustibili rinnovabili e a basso contenuto carbonico. (ANSA).