Attilio Fontana: 'Centrodestra compatto ovunque'

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - "Il centrodestra è compatto sia a livello regionale che a livello nazionale". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine delle visite in provincia di Bergamo per il progetto 'Aree Interne'. "Sono orgoglioso di poterlo rappresentare - ha aggiunto - e di portare avanti i valori nei quali mi sono sempre riconosciuto e in cui sempre mi riconoscerò". (ANSA).