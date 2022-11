Assemblea del Pd per ratificare la candidatura di Majorino

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Si riunirà questa sera alle 19.30 online l'assemblea regionale del Pd chiamata a ratificare la scelta di candidare Pierfrancesco Majorino a presidente della Lombardia per la coalizione di centrosinistra, e di farlo senza le primarie.

L'ufficializzazione del nome dell'europarlamentare Pd è arrivata ieri in tarda serata, al termine della riunione della coalizione di cui fanno parte Sinistra Italiana, + Europa, Verdi e civici.

L'assemblea tecnicamente dovrà approvare la decisione di designare il candidato senza ricorrere alle primarie. "Nel caso in cui, ai fini del raggiungimento di un accordo di coalizione, si intenda ricorrere a un metodo diverso dalle primarie - si legge nel secondo comma dell'articolo 25 -, l'Assemblea dell'ambito territoriale di riferimento deve approvare questa scelta in deroga con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi". (ANSA).