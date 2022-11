Sala, straordinario nella semplicità

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "Oggi è lutto cittadino a Milano.

Vogliamo ricordare Luca anche per il suo essere stato straordinario nella semplicità". Nella chiesa dei Santi Nereo e Achilleo sale sul pulpito anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha deciso di partecipare al funerale di Luca Marengoni, il 14enne travolto e ucciso da un tram in via Tito Livio mentre andava al liceo Einstein, distante appena 100 metri.

Tra le centinaia di persone che hanno voluto salutarlo c'erano i suoi compagni della prima D, i suoi amici di scuola, quelli dello sport e dell'impegno ambientale. Ragazzi costretti ad anni di Dad, che si ritrovano assieme per assistere al loro primo funerale.

"Abbiamo accolto la richiesta dei genitori di Luca e daremo il suo nome a un albero del progetto Forestami - ha continuato Sala - Continuando così la sua passione e la dedizione ai temi dell'ambiente". (ANSA).