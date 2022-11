In mostra a Milano il rapporto tra banchieri e artisti

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "Una forma nobile di restituzione alla collettività": questo, nelle parole del presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, il senso delle attività culturali degli istituti bancari, celebrato dalla mostra "Dai Medici ai Rothschild. Mecenati, collezionisti, filantropi", che apre dal 18 novembre al 26 marzo 2023 alle Gallerie d'Italia a Milano. Al centro della mostra "la relazione - spiega Bazoli - tra banchieri e artisti dal Rinascimento all'età moderna".

L'esposizione, a cura di Fernando Mazzocca e Sebastian Schütze con il coordinamento generale di Gianfranco Brunelli, realizzata in partnership con Alte Nationalgalerie - Staatliche Museen zu Berlin e Musei del Bargello e con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano, presenta oltre 120 opere di diverse epoche provenienti da musei come la National Gallery di Londra e il Louvre. In mostra autori come Verrocchio, Michelangelo, Bronzino, Caravaggio, Gherardo delle Notti (Gerrit van Honthorst), Valentin de Boulogne Antoon Van Dyck, Angelika Kauffmann, Francesco Hayez e un inedito di Giorgio Morandi.

(ANSA).