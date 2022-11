Croce Rossa Milano regala una favola ai bambini

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Per celebrare la Giornata mondiale dei diritti dei bambini la Croce Rossa di Milano dedica loro una favola, letta dall'autrice stessa, Barbara di Castri, in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook della Croce Rossa di Milano, il 18 novembre, alle 11, con un evento che anticipa le celebrazioni del 20 novembre perchè inserito nel calendario/palinsesto condiviso con tutte le scuole del territorio a cura del Garante dell'Infanzia del Comune di Milano.

"Abbiamo voluto fare un piccolo regalo a tutti i bambini della nostra città - dichiara di Castri, scrittrice, giornalista e Consigliera della Croce Rossa di Milano - Una favola apre porte inaccessibili". "Assistere un bambino è una missione e una magia se si esegue con amore e umanità. È questo il nostro messaggio per ribadire con forza che i bambini, tutti i bambini, hanno diritti fondamentali e, tra questi, quello che gli siano riservate misure speciali di protezione".

"Nur e la margherita", illustrata da Helena Mastrojeni, narra infatti delle inquietudini del piccolo Nur che in un momento di smarrimento in un bosco sarà accolto dalla Natura stessa che come una grande mamma lo incoraggerà a ritrovare la strada verso la felicità. (ANSA).