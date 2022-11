Arcivescovo Delpini: 'Dio non sopporta la morte'

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "La morte irrompe in una giovane vita, l'incomprensibile morte, la tragica morte che strazia un corpo vivo, fatto per vivere, la morte spietata che strazia la famiglia di Luca, che sconvolge i suoi amici, la morte vigliacca che aggredisce là dove non pensi, la morte aggressiva che ferisce i pensieri, che opprime anime con sensi di colpa. La morte! Dio non sopporta la morte: il suo Figlio Gesù ha sfidato la morte, la morte più dolorosa, la morte più ingiusta per non abbandonare nessuno, neppure i morti". E' questo il messaggio dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, letto all'inizio dei funerali di Luca Marengoni, il 14enne investito e ucciso da un tram l'8 novembre scorso mentre andava a scuola in bicicletta "Noi tutti - ha detto ancora Delpini nel messaggio inviato per le esequie di stamani nella chiesa dei Santi Nereo e Achilleo a Milano - ci stringiamo in preghiera intorno ai genitori e agli amici perché non ci basta essere scossi da un intenso dolore e da una emozione troppo forte e da uno smarrimento troppo indicibile. Insieme con la sofferenza chiediamo un lume di speranza, insieme con il dramma della separazione invochiamo la promessa di un amore che non finisce, insieme con il drammatico finire chiediamo la grazia di un nuovo inizio per Luca e per tutti". (ANSA).