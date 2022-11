Torna 'In Farmacia per i bambini', raccolta in 2500 punti

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Sono più di 2500 le farmacie che aderiscono in tutta Italia alla decima edizione di 'In farmacia per i bambini, l'iniziativa della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus dedicata alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per minori in povertà sanitaria. L'iniziativa, presentata a Palazzo Marino sede del Comune di Milano, si terrà dal 18 al 25 novembre.

A Milano e provincia sono 379 le farmacie che aderiscono al progetto mentre a livello nazionale si conta la collaborazione di 40 aziende e oltre 5 mila volontari.

Le confezioni acquistate saranno consegnate ai volontari e alle volontarie della Fondazione e donate agli 868 enti che aiutano bambini, bambine e famiglie in difficoltà in Italia e all'Ospedale N.P.H. St Damien, unico pediatrico di Haiti.

"In farmacia per i bambini - dichiara l'assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano Lamberto Bertolé - è ormai un appuntamento fisso che i milanesi aspettano e a cui rispondono sempre con grande entusiasmo. Questa iniziativa ha il grande merito di coniugare il coinvolgimento di volontari e volontarie, cittadine e cittadini con l'importante riconoscimento del ruolo delle farmacie che, soprattutto nel periodo della pandemia, hanno rappresentato un punto di riferimento".

"In questi 10 anni - spiega Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava - abbiamo potenziato In Farmacia per i Bambini, con attività di formazione sulla sostenibilità sociale e ambientale e sui disturbi mentali che affliggono i più giovani. Abbiamo anche aperto una farmacia di strada a Baranzate di Bollate, vicino a Milano e a San Giovanni in Persiceto, vicino a Bologna, due aree di grande bisogno". (ANSA).