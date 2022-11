TheCal ha un red carpet 'green'

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Dopo aver 'firmato' per anni il tappeto del Green Carpet Fashion Awards Italia, la famiglia Comoletti rende 'green' anche la passerella del Calendario Pirelli. Le modelle della 49esim/a edizione e gli ospiti della serata evento di presentazione all'Hangar Bicocca del 16 novembre sfileranno su un tappeto (verde non solo metaforicamente) realizzato con filati prodotti dal recupero dei rifiuti di nylon dagli oceani, come le reti da pesca. L'impronta ecologica è di Sesia&Co, il nuovo brand che produce in Italia ma distribuisce in tutto il mondo all'insegna della sostenibilità ambientale. L'ecologia è nel dna della famiglia piemontese e delle sue aziende oggi guidate dalla seconda generazione i fratelli Lorenzo e Massimo Comoletti. Ma l'ecologia fa parte del loro dna: il padre Giovanni ha infatti fondato la Eco Carpets negli anni '80 e si impegna nelle cause ambientaliste, antesignano nella ricerca della sostenibilità.

