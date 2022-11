Razzismo contro il medico camerunense, Enock Emvolo se ne va

(ANSA) - FAGNANO OLONA (MONZA), 16 NOV - "Oggi siamo andati a vedere lo studio era tutto, in ordine, purtroppo ha rimesso l'incarico". Con queste parole il sindaco di Fagnano Olona (Varese), Marco Baroffio, ha confermato la decisione del dottor Enock Rodrigue Emvolo, originario del Camerun, di lasciare il posto di medico di base in sostituzione di un collega andato in pensione. Solo ieri sera, dopo lo scoppio del "caso" su alcuni commenti a sfondo razzista apparsi sui social media e la sua intenzione di abbandonare, Emvolo aveva incontrato il sindaco e il dirigente della Asst per concordare la ripresa delle attività in un nuovo studio. Oggi però ha cambiato idea e confermato la volontà di non proseguire. (ANSA).