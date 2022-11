Progetto Forestami supera 400 mila alberi piantati a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Supera l'obiettivo, previsto per il 2022, di 400 mila alberi piantati il progetto Forestami, che punta ad arrivare a 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030 nel territorio di Milano e della Città metropolitana. Ad oggi infatti sono 427.475 in totale quelli messi a dimora, grazie anche alle piantumazioni dell'ultima stagione agronomica, con 127.010 nuove piante. I risultati del progetto sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa alla Triennale di Milano. Nella prossima stagione agronomica 2022-2023 il Comune di Milano prevede la messa a dimora di oltre 16 mila piante e oltre 2 mila arbusti in città.

A incidere sulle nuove piantumazioni è stata la siccità dell'ultimo anno. L'analisi condotta dagli esperti diretti da Riccardo Gini, direttore tecnico di Forestami, svolta su ogni piantagione avvenuta nell'ultima stagione agronomica ha fatto registrare una moria del 24,5%, in confronto ad una fallanza fisiologica del 10%-15% comune a ogni stagione agronomica passata. "Dobbiamo sperare che non ci sia un altro anno come il 2022 - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - ma quando c'è moria di alberi noi ripiantiamo, andiamo avanti in mezzo a tante difficoltà. Fermarsi oggi sarebbe peggio e chiediamo uno sforzo a tutti. Più di 400 mila alberi piantati da quando è partito il progetto è un buon risultato".

La Città metropolitana, dopo essersi aggiudicata lo scorso anno 2.289.669,13 di euro con cui sono stati piantati oltre 30 mila piante, ha ottenuto a fine 2021 un secondo finanziamento di 1.803.000 euro con i quali saranno messe a dimora altre 27.831 piante. Con la nuova fase del progetto Custodiscimi invece ci saranno 1 milione di piante per i cittadini che potranno custodirle, curarle e farle crescere. "Le tante donazioni dei privati, l'esperienza positiva di Custodiscimi e il supporto volontario che tanti cittadini hanno dato alle piante durante i momenti di forte siccità, ci permettono di dire che Forestami è diventato davvero un progetto di cittadinanza attiva", ha commentato Stefano Boeri, presidente del Comitato Scientifico di Forestami. (ANSA).