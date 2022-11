Milano-Cortina, Fontana: si può valutare un assessorato ad hoc

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Un assessorato ad hoc per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026 "si può valutare" e comunque "c'è già anche un sottosegretario". Per quanto riguarda le infrastrutture che sono di competenza della Regione Lombardia "siamo assolutamente in linea con i tempi previsti, non ci sono ritardi. Ho parlato con il presidente che ribadiva che tutto verrà realizzato assolutamente tempestivamente": lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del progetto vincitore del nuovo edificio che ospiterà gli Enti e le Società del Sistema della Regione.

