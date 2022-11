Milan, Scaroni: 'Proprietà RedBird ci porterà lontano'

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Oggi RedBird oltre ai successi sportivi vuole portare anche le esperienze che hanno avuto negli Usa e negli altri sport. Ci stanno dando apporto fondamentale con competenze che non abbiamo nel Milan e forse in Italia. La proprietà straniera è positiva per il nostro calcio, ci porterà lontano". Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante la presentazione del libro del giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, "Le nuove guerre del calcio.

Gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi".

"L'esperienza ai tempi del Vicenza mi ha portato ad affrontare il calcio dal punto di vista del conto economico - ha detto ancora -. Quel Vicenza del 2000 generava cassa ed è per quello che con Elliott e RedBird mi ci ritrovo alla perfezione. Un calcio che deve trovare un equilibrio economico come condizione fondamentale". (ANSA).