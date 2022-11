Lombardia: Sala, prima nostro candidato, poi dialogo con Moratti

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "A questo punto che ci sia un nostro candidato e poi si discuterà. Io apprezzo anche l'atteggiamento di Letizia Moratti ma da quello che capisco dai partiti c'è una discussione in corso per avere un nostro candidato e poi ci si confronterà con tutti, anche con la Moratti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del candidato di centrosinistra per le elezioni regionali del prossimo anno.

Secondo il sindaco, "capire cosa ne pensano gli elettori" della figura di Letizia Moratti "non è un esercizio facile.

Avere un candidato del centrosinistra vuol dire anche poi mettersi al tavolo a discutere con il terzo polo - ha concluso -, perché la convinzione di cambiare questa disastrosa gestione degli ultimi anni è chiaro che ci deve essere in tutti noi".

"Non è sbagliato avere a questo punto un 40enne candidato, altrimenti continuiamo a parlare di ringiovanimento della classe politica e poi siamo sempre noi, e io mi metto tra quelli più vecchi", ha concluso. (ANSA).