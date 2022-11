GdF chiude officina 'abusiva' in Brianza

(ANSA) - MONZA, 16 NOV - Il titolare di un'officina meccanica di Seveso (Monza) é stato denunciato dalla GdF per abusivismo commerciale, reati ambientali e per aver guadagnato oltre 500 mila euro in 6 anni senza pagare le tasse. L'officina é stata sequestrata.

Le fiamme gialle sono arrivate all'attività durante un controllo di natura economica, scovando il garage 'clandestino' vicino a un rivenditore di auto, sempre gestito dallo stesso uomo, senza autorizzazioni e su un terreno non idoneo.

All'interno erano presenti ricambi e parti di veicoli smontati.

I rifiuti speciali inoltre, secondo quanto emerso,. non erano smaltiti secondo le norme.

Al termine delle verifiche, anche la moglie dell'uomo é stata denunciata per aver ottenuto con false dichiarazioni il reddito di cittadinanza. (ANSA).