Gala di beneficenza dell'ASM per aiutare i neonati

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Diamo respiro alla vita dei neonati prematuri” è il nome della campagna di sensibilizzazione che ASM Onlus (Associazione Italiana Studio Malformazioni) ha ideato e sostiene con lo scopo di dotare alcuni ospedali italiani di avanzatissimi respiratori necessari per salvare molti neonati prematuri. Proprio per raccogliere fondi, si è tenuto ieri, presso l’Hotel Principe di Savoia a Milano, il Gran Gala di Beneficenza.

“ASM Onlus e la Fondazione ASM per la Salute dell'Infanzia hanno continuato ad operare con impegno e con tanta tenacia anche nel periodo più duro e difficile della pandemia da Covid 19 - ha detto il presidente di ASM Marinella Di Capua - per assicurare ai nostri neonati più fragili, i prematuri e gli ultraprematuri, un orizzonte di vita normale”. Ogni anno in Italia nascono prima del tempo circa 30mila bambini, il 7,5% del totale di quelli che vedono la luce. Purtroppo i loro polmoni spesso non sono sufficientemente sviluppati per consentirgli una respirazione autonoma, per questo motivo i respiratori neonatali risultano indispensabili ad aumentare le probabilità di sopravvivenza.

“Il 20 giugno - ha proseguito Di Capua - abbiamo donato all'Ospedale Buzzi di Milano il primo respiratore. Il secondo è stato consegnato lo scorso 10 novembre al Reparto di Terapia Intensiva Neonatale del San Camillo di Roma, e prima di Natale sarà inaugurato ufficialmente. Questi respiratori sono gli unici che agiscono in sincronia con il respiro debolissimo del piccolo prematuro e permettono una ventilazione non invasiva, che riduce le complicazioni polmonari e cerebrali, consentendo inoltre il contatto della mamma con il neonato. Il nostro obiettivo è di donare dieci apparecchi e, grazie alla sensibilità di tutti gli amici che ci sono vicini, siamo certi di riuscire a raggiungere questo traguardo”.

Da quarant’anni ASM si impegna a divulgare nell’opinione pubblica le conoscenze scientifiche più avanzate sulla gestazione e la fase neonatale, con particolare riguardo alla prevenzione e alla cura delle malattie congenite, in modo da determinare una riduzione della loro incidenza. A tal fine l’Associazione ha attivato, dal 1988, il Filo Rosso, un servizio telefonico e telematico di consulenza medica gratuita sulla salute in gravidanza e nella fase preconcezionale, sul rischio riproduttivo e sull’allattamento, offerto da specialisti in ostetricia e genetica.(ANSA)