Bookcity: Knausgård riceve il Sigillo della città di Milano

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Da questa sera lo scrittore norvegese Karl Ove Knausgård è anche un po' milanese. L'autore del famoso ciclo autobiografico 'La mia battaglia' pubblicato in Italia da Feltrinelli ha infatti ricevuto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Sigillo della città che è una delle massime onorificenze concesse dall'amministrazione, nell'ambito della serata inaugurale di Bookcity, la manifestazione dedicata ai libri e alla lettura, che si tiene dal 16 al 20 novembre. Con questo riconoscimento la città di Milano vuole "rendere omaggio a Karl Ove Knausgård che con i suoi romanzi è un esempio di letteratura coraggiosa - ha spiegato Sala porgendo il Sigillo della città allo scrittore -. Il Sigillo è un tributo della città al suo lavoro e un segno di ammirazione. A Milano, che è la capitale italiana dell'editoria, troverai sempre ospitalità e sarà la tua seconda casa. Benvenuto a Milano".

"La scrittura di un libro è un atto solitario che avviene quando volto le spalle al mondo e anche chi legge, legge da solo - ha commentato lo scrittore norvegese salendo sul palco -.

Però guardiamo cosa succede questa sera e nei prossimi giorni con gli eventi di Bookcity, è possibile perché la letteratura è magica e nel luogo in cui siamo da soli possiamo connetterci con il resto del mondo. È un grande onore per me avere il Sigillo di Milano". (ANSA).