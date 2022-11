Anpi Milano ai sindaci: 'Impedite manifestazioni neofasciste'

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - L'Anpi provinciale di Milano chiede al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e ai sindaci di altri Comuni lombardi di impedire le manifestazioni di stampo neo fascista in programma nei prossimi giorni.

"Chiediamo al sindaco di Milano e ai sindaci dei Comuni della Lombardia di impedire che tali ignobili manifestazioni si possano effettuare nei propri territori e di non concedere assolutamente spazi pubblici - scrive in una nota il presidente Roberto Cenati - . Chiediamo, inoltre, alle pubbliche autorità di vietare la manifestazione preannunciata per il prossimo 4 dicembre da Lealtà e Azione, insieme ad altre realtà di ispirazione sovranista che, prendendo a pretesto la mobilitazione contro la guerra, vogliono sfilare a Milano".

Tra gli appuntamenti per cui l'Anpi lancia l'allarme c'è poi il concerto del 19 novembre in luogo ancora da comunicare, ma certamente in Lombardia. "Ad esibirsi - prosegue Cenati - saranno i Katastrof che nel loro stesso logo riproducono una svastica con a fianco un teschio. Una delle loro canzoni è dedicata a Erich Priebke".

Con questo concerto "si prospetta l'arrivo di neonazisti da altri Paesi. Un avvenimento che ricorderebbe ciò che è già accaduto a Milano nel 2016 quando proprio il 19 novembre calarono sulla città di Milano più di seicento teste rasate provenienti da Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Olanda - conclude Cenati -. Nell'anno in cui ricorre il nefasto centenario della Marcia su Roma e dell'avvento al potere del fascismo, Milano, capitale della Resistenza e la nostra Regione non possono subire questi ulteriori vergognosi oltraggi".

