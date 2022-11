Torna il Festival della Poesia e delle Arti a Monza

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Si terrà venerdì 18 e sabato 19 novembre la terza edizione del 'Festival della Poesia e delle Arti di Monza'. Il Festival, nato nel 2020, ha quest'anno come tema 'Il valore delle parole' e la grande novità è che non è più dedicata sola alla poesia ma alle arti più in generale. "Per questo - sottolineano gli organizzatori, ovvero La Casa della Poesia di Monza - fra gli ospiti figurano, oltre ai poeti, anche giornalisti, scrittori, artisti, musicisti, editori d'arte.

L'evento si articolerà in due giorni di incontri, presentazioni, proiezioni che, dalla poesia alla musica, dalla narrativa al giornalismo, dall'editoria all'arte, indagheranno e abbracceranno le molteplici sfaccettature che la parola può rivestire, aiutandoci a riflettere sull'importanza di farne un uso corretto". Due gli appuntamenti di venerdì mattina, all'auditorium di Assolombarda, con lo scrittore Marco Balzano e il pittore-paroliere Alfredo Rapetti Mogol. Sabato 19 novembre, a partire dalle 15 nella Sala degli Specchi della Reggia di Monza, interverranno tra gli altri il poeta Maurizio Cucchi e la giornalista Roberta Scorranese. L'iniziativa è sostenuta da Acinque di Monza.

A seguire il programma nel dettaglio.

Venerdì 18 novembre, ore 10 (auditorium di Assolombarda, in via Petrarca a Monza) incontro con i licei B. Zucchi di Monza e A. Modigliani di Giussano. Lo scrittore Marco Balzano, già vincitore del Premio Campiello, dialoga con Elisabetta Motta sul tema: ‘Cosa c’entra la felicità? Una parola e quattro storie’. Alle 11.20 il pittore e paroliere Alfredo Rapetti Mogol dialoga con Antonetta Carrabs sul tema “La Parola cantata”.

Sabato 19 novembre, dalle 15.00 alle 19.30 nella Sala degli Specchi della Reggia di Monza, dopo le musiche di Vincenzo Zitello (compositore e arpista), sono previsti i saluti del sindaco di Monza Paolo Pilotto, di Paolo Busnelli (vicepresidente ACSM AGAM), Arianna Bettin (assessore alla Cultura di Monza) e Marco Ciceri (presidente Parco Valle Lambro e Parco di Monza. Introducono i lavori Antonetta Carrabs (presidente La Casa della Poesia di Monza) e Roberto Ritondale (giornalista ANSA e scrittore). A seguire Maurizio Cucchi (poeta e critico letterario) dialoga con Marco Pelliccioli (poeta e scrittore); Roberta Scorranese (giornalista del Corriere della Sera e scrittrice) dialoga con Cristiano Puglisi (direttore de Il Cittadino di Monza e Brianza); Daria Luppino (conduttrice televisiva) dialoga con Lorella Ridenti; Angelo Maietta (professore associato di Diritto Privato e avvocato) dialoga con Antonella Silvestri; Giancarlo Pontiggia (poeta, scrittore e critico letterario) dialoga con Elisabetta Motta; Alberto Casiraghy (poeta e editore del Pulcino Elefante) dialoga con Giovanna Canzi; Michele Sangineto (artista liutaio di strumenti musicali antichi e popolari) dialoga con Corrado Beretta. (ANSA).