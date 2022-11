Piero Melograni, il ricordo di un 'irregolare'

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Storico in un periodo difficile, quando bisognava talvolta obbligatoriamente scegliere da che parte stare e una presa di posizione non in linea poteva essere considerata un tradimento. E' in questo contesto che Piero Melograni ha dimostrato il suo essere un uomo libero: dall'abbandono del Pci, dopo l'invasione dell'Ungheria nel 1956, è giunto a un approdo liberale sempre però mantenendo grande attenzione alle tematiche sociali, alla condizione delle persone, ai diritti.

Nell'incontro sul tema 'Piero Melograni ha scelto la libertà di pensiero, la Storia politica d'Italia dal 1956 al 2012' attraverso la sua vita, è stato ripercorso - anche con una certa carica emotiva - davvero una parte importante delle vicende del nostro Paese con l'occhio di quello che, nelle parole della vedova Paola Severini in veste di conduttrice, era un "irregolare". L'iniziativa si è svolta in occasione della donazione di tutto l'archivio Melograni e di un'ampia selezione della sua biblioteca alla Fondazione del Corriere della Sera.

Aveva "un grande amore per il mondo ebraico" e gli scritti e i libri su questi temi verranno donati al Memoriale della Shoah.

Il dibattito-ricordo si è tenuto nella Sala Buzzati del quotidiano, a 10 anni dalla morte dello storico. Fra i tantissimi intervenuti in diretta il giurista e presidente della Fondazione Piergaetano Marchetti, il docente Cesare Panizza e l'avvocato Raffaele Della Valle, e via video Romano Prodi e Gianfranco Fini. Ne è emersa una personalità dalla cultura vastissima, dal carattere mite che con la forza del ragionamento e l'educazione portava avanti le sue idee. "Era ben diverso dal 'topo d'archivio' che in parte qualcuno lo riteneva in quanto documentatissimo - ha detto Marchetti -. Aveva interessi per la fotografia, la musica, il computer in anni in cui era considerato una moda. Era capace di affrontare la modernità e al tempo stesso non disdegnava di diffondere la cultura con opere divulgative". (ANSA).