Mattarella inaugura anno accademico dell'Università Insubria

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - "L'integrazione va costruita giorno per giorno, con pazienza. Occorre continuare malgrado ogni tanto affiorino illusioni di ritorno indietro rispetto alle sfide che abbiamo. Sfide come quella della sanità, che richiede un'integrazione collaborativa mondiale. Sfide come quella del cambiamento climatico, delle migrazioni, dell'economia globalizzata, dove grandi soggetti operano totalmente svincolati dalle regole. Tutti impegni che nessuno Stato è in condizione di affrontare da solo e richiedono un comune impegno". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Insubria.

La cerimonia si tiene nell'aula magna dell'ateneo. È la prima volta nella storia dell'Insubria, come spiegano dall'ateneo, che il 14 luglio 2023 compirà 25 anni, che un capo dello Stato interviene all'inaugurazione dell'anno accademico. Nel 2011 l'ateneo aveva accolto Giorgio Napolitano nell'ambito delle celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia. Ad accogliere Mattarella al suo arrivo sono stati il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Varese Davide Galimberti il rettore dell'ateneo, Angelo Tagliabue, la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Dopo la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico il presidente Mattarella parteciperà all'inaugurazione del Palaghiaccio di Varese. (ANSA).