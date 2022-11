Droga: smantellata doppia banda, spaccio anche a Rogoredo

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Quindici arresti e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria sono le misure emesse a seguito di un'indagine della Polizia di Stato nei confronti di un gruppo criminale composto da cittadini albanesi e marocchini, ritenuti i presunti responsabili di un giro di spaccio di stupefacenti che avrebbe coinvolto anche il cosiddetto 'boschetto della droga' di Rogoredo, a Milano.

"L'attività investigativa, iniziata a febbraio 2021 - si legge in una nota - ha riguardato il fenomeno dello spaccio di droga destinato ai consumatori delle varie zone boschive cittadine e dell'hinterland milanese. Le indagini hanno permesso di accertare l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere con struttura verticistica, dedita al traffico di ingenti quantitativi di eroina, ma anche cocaina e hashish, proveniente dall'estero per l'immissione nel mercato illecito".

"Caratterizzatasi come una joint venture tra un gruppo albanese e uno marocchino - prosegue la nota -, l'associazione aveva come obiettivo il traffico all'ingrosso di stupefacenti da rivendere al dettaglio nelle varie piazze di spaccio milanesi.

Gli albanesi, secondo le accuse, si sarebbero occupati di approvvigionamento e logistica, preparando le dosi in un appartamento in viale Umbria, a Milano, mentre i cittadini magrebini acquistavano droga da questi in ingenti quantitativi per poi a loro volta tagliarla e immetterla nelle piazze di spaccio boschive che gestivano tra le quali il bosco di Rogoredo, dove veniva venduta al dettaglio".

Nel corso dell'indagine, effettuata dalla Squadra Mobile, sono stati complessivamente sequestrati 25 chili di eroina, 33 di hashish, 134 grammi di cocaina e quasi 200mila euro in contanti. (ANSA).