Disabile allontanata, sospesa la protesta degli studenti a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 15 NOV - E' stata sospesa la protesta degli studenti dell'Università di Pavia per la mancanza di spazi al chiuso dove poter mangiare a pranzo. Un caso esploso dopo che la scorsa settimana Giorgia Orsi, 26 anni, paziente oncologica e disabile al 100%, è stata allontanata da un'aula del polo San Tommaso dove aveva chiesto di poter mangiare in aula.

Poche ore dopo l'occupazione simbolica dell'aula G1 avvenuta oggi durante la pausa pranzo, nel tardo pomeriggio si è svolta una riunione di circa due ore tra i rappresentanti degli studenti e l'Università. Un confronto che è stato giudicato positivamente dai ragazzi. "L'incontro che abbiamo avuto va nella giusta direzione - commenta Alessandro Miceli, segretario del Coordinamento per il Diritto allo Studio-UDU Pavia e componente del Senato Accademico -. E' emersa la volontà di trovare delle soluzioni temporanee e immediate fino a dicembre, in modo tale che gli studenti possano mangiare al chiuso già in questi giorni di pioggia. In ogni polo si stanno individuando delle aree in cui sarà possibile consumare il pasto e, più in generale, si sta raccomandando al personale di essere flessibile e comprensibile. Nelle riunioni di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione di dicembre si troveranno poi le soluzioni strutturali che chiediamo da tre inverni".

"Alla luce di questo incontro - continua Miceli -, sospendiamo la nostra azione di protesta. Monitoreremo però la situazione in tutti i poli e verificheremo il rispetto puntuale della road map concordata, pronti se necessario a tornare in presidio". E sarà "alta l'attenzione sulla questione disabilità, tramite iniziative specifiche di formazione e sensibilizzazione verso l'intera comunità accademica; verificheremo ovviamente che in ogni polo vi siano soluzioni idonee per gli studenti con fragilità. Va fatto, a tal proposito, un ringraziamento doveroso al SAISD (Servizio Assistenza ed Integrazione Studenti Disabili) per l'attenzione e la sensibilità che quotidianamente dimostrano". (ANSA).