Dino Buzzati e quel 6 in italiano alla maturità classica

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Se aveva 6 in italiano lui, c'è speranza per tutti: al Liceo classico Parini di Milano, che l'autore de Il deserto dei tartari frequentò dal 1919 al 1924, sono state ritrovate le pagelle di Dino Buzzati, che eccelleva in greco, latino e soprattutto in storia, ma non fu mai tra i primi della classe, come si legge su 'Il corriere della sera'.

Il 31 luglio 1924 ottenne la maturità classica con voti, tutto sommato, modesti: 6 in italiano e in matematica, storia, filosofia, scienze; 7, invece, in greco, latino, storia dell'arte. Del resto, lui e i suoi 73 compagni di sessione - ricorda Il Corriere, di cui Buzzati stesso fu tra le firme - furono i pionieri del nuovo esame di maturità introdotto dalla riforma Gentile, piuttosto severo rispetto agli standard di oggi.

Della carriera scolastica di Dino Buzzati sono emerse tracce dall'archivio del Parini, che ha indetto per i suoi studenti il convegno 'Buzzati e il mistero. L'eclettismo di Dino Buzzati tra racconti, graphic novel e pittura' che si terrà domani. (ANSA).