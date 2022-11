Ciclismo: tornano gli Oscar, premiati Nibali e Colbrelli

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - A Milano torna in scena la 'Notte degli Oscar di Tuttobici'. Appuntamento venerdì, con la serata di gala nel corso della quale verranno premiati i migliori corridori italiani di ogni categoria su strada. Il premio istituito dal mensile specializzato Tuttobici e dal sito tuttobiciweb.it è diventato negli anni l'appuntamento-clou del finale di stagione: fa, infatti, da trait-d'union ideale fra l'annata che si è da poco conclusa e quella che tra poco si aprirà con i primi ritiri collegiali delle squadre professonistiche. I riconoscimenti per la stagione 2022 andranno agli Esordienti, Matilde Rossignoli, Cesare Castellani e Brandon Fedrizzi; agli Allievi, Chantal Pegolo ed Enea Sambinello; agli Juniores, Eleonora Ciabocco e Matteo Scalco; all'Elite, Francesco Di Felice; all'Under 23, Nicolò Buratti; e poi ancora a Elisa Longo Borghini, scelta come miglior donna del ciclismo e a Matteo Trentin, in qualità di miglior professionista. L'Oscar per il miglior tecnico, votato dai lettori di tuttobiciweb, va per il terzo anno consecutivo al ct della Nazionale su pista, Marco Villa, che da quest'anno guida anche le campionesse azzurre. Tanti gli ospiti attesi, fra imprenditori, tecnici e grandi corridori, alla serata in programma nell'hotel Principe di Savoia, fra loro due campionissimi che riceveranno un premio speciale alla carriera: Sonny Colbrelli e Vincenzo Nibali, che nel 2022 hanno appeso la bici al chiodo per motivi diversi.

(ANSA).