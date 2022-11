Al Mudec la mostra 'One love' di Norma Jeane

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Un parallelepipedo di plastilina che evoca la bandiera arcobaleno; al suo interno nasconde però un'intersezione bianca e nera, a voler riconoscere e celebrare la complessità dell'essere umano: è l'opera #OneLove dell'artista losangelina Norma Jeane, che verrà inaugurata al Mudec il 17 novembre.

L'installazione, a cura di Katya Inozemtseva, è un'opera collettiva e in fieri, che muta grazie alla fruizione del pubblico che vi interagisce modellando e rimodellando il materiale di cui è composta, per tutta la durata dell'installazione. Ogni visitatore è libero di scolpire qualsiasi cosa, mescolare i colori, consapevole che chiunque, successivamente, potrà distruggere o rimodellare ciò che è stato fatto.

"#OneLove - racconta l'artista Norma Jeane - è un terreno di gioco. Proprio come in una sabbiera si può fare tutto e il contrario di tutto senza farsi troppo male. Sì, perché avere a che fare con i simboli può essere pericoloso. Di fronte a un emblema o a una bandiera bisogna mostrare prudenza (se non riverenza). #OneLove è un arcobaleno di colori che contiene il bianco e il nero delle scelte nette. O di qua o di là. Oppure dappertutto. Ogni colore prende forma e significato nelle mani e negli occhi di chi ci gioca e nel mescolarsi sempre più con gli altri colori, moltiplicando all'infinito le sfumature. Fai e disfa, niente è definitivo". (ANSA).