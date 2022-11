Teatro: Panariello a Capodanno a Brescia

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Sarà Giorgio Panariello il protagonista del capodanno di Brescia, con la serata 'Panariello a Capodanno' al Gran Teatro Morato per festeggiare insieme al pubblico la fine del 2022. Lo spettacolo inizierà alle 22.35 circa e proseguirà fino a dopo la mezzanotte con countdown dal palco e tradizionale brindisi di mezzanotte.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili dalle 12 di domani, martedì 15 novembre, su Ticketone e Ticketmaster.

Prosegue intanto il tour "La favola mia", che sta portando Panariello ad esibirsi nei teatri di tutta Italia. Nel nuovo show, Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 30 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. (ANSA).